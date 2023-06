Zelfs examens konden Alec Segaert niet van roze trui houden: "Toen wist ik dat dit een uitgelezen kans was"

Alec Segaert is uitstekend begonnen aan de Giro Next Gen. Hij won de openingstijdrit en pakte de roze trui.

"Ik heb hier echt wel naartoe gewerkt, naartoe geleefd. Vanaf het moment dat ik het parcours zag van de Giro, wist ik dat dit een uitgelezen kans was om die roze trui meteen te bemachtigen", zei de Europese tijdritkampioen bij de beloften.

"Afgelopen week heb ik nog twee examens gedaan, maar naast het studeren heb ik niet moeten inboeten aan tijdrittrainingen. Ik heb echt wel de nodige kilometers op die tijdritfiets gedaan."

Eén doel al geslaagd

"Het parcours was wel op mijn lijf geschreven. Het had nog iets langer mogen zijn, zodat ik zeker was dat ik het verschil kon maken. Maar uiteindelijk was het een mooi parcours, met langere powerstukken."

Segaert verdedigt in de tweede rit een voorsprong van 12 seconden op de Nederlander Van Belle en 13 op de Litouwer Mikutis. "Doel één is al geslaagd. We zien wel wat er nog komt", zei hij nog.