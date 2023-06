Ex-renster Ine Beyen over opstand van rensters in onveilige Ronde van de Pyreneeën: "Daarom viel het extra op"

De koers bij de vrouwen kwam de laatste tijd meerdere keren negatief in het nieuws. Eerst was er de annulering van de Lotto Belgium Tour, daarna was er de stopzetting van de Ronde van de Pyreneeën door de onveiligheid.

De Lotto Belgium Tour kan deze week niet doorgaan door een gebrek aan seingevers. Het probleem lag vooral bij de laatste twee etappes, waardoor de organisatie besloot om de volledige koers te schrappen. In de Ronde van de Pyreneeën kwamen de rensters dan weer in opstand na twee onveilige etappes. Koersdirecteur Baudron schoffeerde de rensters vervolgens. "De meisjes hebben eisen die niet passen bij het niveau waarop ze rijden. Ze stellen zich voor dat ze de Tour de France rijden en dat alle wegen afgesloten zijn, dat alles op slot moet. In Frankrijk kan dat niet", zei hij. Uitspraken niet meer van deze tijd Volgens Ine Beyen, zelf ooit renster, maakte de onveilige situaties zoals in de Pyreneeën meerdere keren mee. Maar tegenwoordig zijn koersen bij de vrouwen wel heel veilig. "Dat het in de Ronde van de Pyreneeën nu de spuigaten uitliep, viel daarom extra op", zei Beyen bij Het Nieuwsblad. "Dat betekent ook dat de rensters genoeg positieve referentiepunten hebben van hoe het eigenlijk wel moet. De ridicule uitspraken van die koersdirecteur zijn niet meer van deze tijd. De ridicule uitspraken van die koersdirecteur zijn niet meer van deze tijd."