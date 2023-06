Thibau Nys straks oog in oog met één van de groten, komt hij in de buurt? "Lastig tegen Mathieu van der Poel"

Thibau Nys begint nu ook op de weg een aardig woordje mee te spreken. Mathieu van der Poel is hij op de cross al wel tegengekomen, nu zal dat gebeuren in die andere discipline uit het wielrennen.

Beiden staan immers op de deelnemerslijst in de Baloise Belgium Tour. Het kamp-Nys blikt vooruit op de mogelijkheden. "Daar meedoen voor een zege zou heel mooi zijn", zegt ploegleider Steven de Jongh aan Sporza. "Ik vermoed dat het lastig wordt tegen Van der Poel, maar je weet nooit wat er onderweg gebeurt."

"Bovendien gaan we Thibau ook geen druk opleggen door te zeggen dat hij moét winnen", benadrukt De Jongh dat Nys zeer ontspannen naar deze wedstrijd kan toeleven. "Een derde plaats kan ook al leuk zijn." Ploegmaat Otto Vergaerde grijnst: "Maar ik denk dat Thibau toch in de buurt zal komen. Zeker bergop."

We spreken hier als tegenstander wel over Mathieu van der Poel, een naam als een klok. "Tegen een goeie Mathieu is dat voor iedereen moeilijk, maar waarom zou het niet kunnen? Alpecin-Deceuninck start met een monsterploeg, maar ook wij gaan met een sterk team."