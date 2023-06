🎥 Onwaarschijnlijk: 24(!) renners, waaronder een Belg, gediskwalificeerd in Giro Next Gen na wel erg veel hulp op de Stelvio

In de vierde etappe van de Giro Next Gen, de Giro voor beloften, heeft de jury hard ingegrepen. Maar liefst 24 renners werden gediskwalificeerd nadat ze nogal veel hulp kregen van een auto.

Het Noorse toptalent Johannes Staune-Mittet (19) had geen hulp nodig om de Stelvio op te rijden. Staune-Mittet won boven op de Stelvio en rekende af met de Fransman Alexy Faure Prost in de sprint.

De Noor is ook de nieuwe leider in de Giro Next Gen, hij neemt de leiderstrui over van Alec Segaert, die 12de werd op 3 minuten van Staune-Mittet. Maar een ploegmaat van Segaert verging het heel wat minder.

Tijl De Decker, die dit jaar nog een rit won in Ronde van Taiwan en ook Parijs-Roubaix voor beloften op zijn naam schreef, werd samen met 23 andere renners gediskwalificeerd.

Op amateurbeelden is namelijk te zien dat de renners wel erg veel gebruik maken van auto's en motors om zich naar boven te hijsen op de Stelvio. Het ontging de jury niet en de 24 mogen dan ook niet meer van start gaan in de 5de etappe.