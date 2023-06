Nog een voormalig wielrenner die zich ferm uitspreekt over Remco Evenepoel en de Tour: "Hij heeft niks te verliezen"

Ook Christian Vandevelde, prof van 1998 tot 2013 en in 2008 knap vierde in de Tour de France, heeft zich inmiddels bij dit groepje gevoegd. De Amerikaan vertelde bij de wielerberichtgeving van de tv-zender NBC hoe hij er tegenaan kijkt.

De 47-jarige ex-renner zou Evenepoel graag zien meedoen aan de Tour de France. "Hij heeft niets te verliezen. Als hij het niet goed doet, hij zou in de eerste plaats toch niet eens aanwezig zijn geweest", zo redeneert Vandevelde.

.@ChristianVDV wants to see Remco Evenepoel at the Tour de France.#TDF2023 pic.twitter.com/0HeDzHA0sH