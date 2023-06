Van der Poel geeft uitleg bij beslissingen die plots genomen moesten worden: "Ik weet niet of ik hem anders geklopt had"

Als er plots bepaalde beslissingen genomen moeten worden, helpt het als Mathieu van der Poel erbij betrokken is om het hoofd koel te houden. Alpecin-Deceuninck moest in de Baloise Belgium Tour hem in plaats van Philipsen uitspelen in de sprint in Knokke-Heist.

Dat was uiteraard niet de bedoeling, maar Philipsen kwam ten val op 4 kilometer van de meet. "We moesten snel beslissen", zegt Mathieu van der Poel voor de microfoon van de Baloise Belgium Tour. "Natuurlijk is het jammer dat Jasper niet kan sprinten, want hij heeft toch de snellere benen."

De man die zo imponeerde in de openingsriit, beschrijft hoe de sprint vervolgens in zijn werk ging. "Het was heel hectisch naar de laatste bocht toe. Eerst wilde ik voor het wiel van Fabio Jakobsen gaan, maar ik heb dan toch op onze eigen lead-out vertrouwd. We kwamen van iets te ver, jammer."

KLASSEMENT

Van der Poel strandde op een tweede plaats, achter Jakobsen. "Ik weet niet of ik hem anders had geklopt. Ik denk toch dat dit het beste resultaat was dat er in zat." Stilaan kan nu de strijd voor de eindzege echt beginnen. "Morgen en overmorgen zijn de belangrijkste dagen voor het klassement."

Van der Poel is dan ook vastberaden om dan opnieuw een prima beurt te maken. "Ik hoop goed te herstellen, morgen een goede tijdrit te rijden en dan nog vooraan te staan voor de Durbuy-rit. Ik voel me vrij goed."