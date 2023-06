Lampaert slaat BK tijdrijden door aanwezigheid Evenepoel en Van Aert over en focust zich op unieke kans

Yves Lampaert zal geen gooi doen naar een derde Belgische titel tijdrijden. De West-Vlaming slaat het kampioenschap dit jaar over.

Yves Lampaert werd zowel in 2017 als in 2021 Belgisch kampioen tijdrijden, maar zal komende donderdag niet aan de start staan van het BK. Lampaert wil zoveel mogelijk focussen op de wegrit.

Dat BK op de weg, dat georganiseerd wordt in en rond Izegem en passeert in zijn geboortedorp Ingelmunster, is dan ook een groot doel voor Lampaert.

"Het is de enige kans die ik ooit zal krijgen om zo dicht bij huis Belgisch kampioen te worden. Ik mik er dus echt wel op om die dag top te zijn", zei Lampaert bij De Krant van West-Vlaanderen.

Niet rijden voor derde plaats

Lampaert beseft ook dat door de aanwezigheid van Evenepoel en Van Aert dat een nieuwe Belgische titel moeilijk wordt. "En om dan voor een derde plaats te rijden… Ik ben al twee keer kampioen geworden, pakte drie keer zilver en een keer brons. Een nieuwe derde plek zou dan ook weinig toevoegen aan mijn palmares", zegt Lampaert nog.