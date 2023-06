Lotto Dstny post verschillende updates over toestand Ewan, die het erger stelde dan Philipsen na val: dit is het verdict

Een domper in de Baloise Belgium Tour was de val van Caleb Ewan (Lotto Dstny) en Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in de finale van rit 2. Vooral bij Ewan was het nadien de schade opmeten.

Voor Philipsen was het jammer dat hij zo vooraan in het klassement letterlijk wegviel, maar de snelle man uit de ploeg van Van der Poel bolde wel zonder zichtbare fysieke problemen over de streep. Dan leek Caleb Ewan er erger aan toe.

Lotto Dstny kwam later met nieuws over de Australiër naar buiten. "Na een eerste onderzoek lijkt Caleb kneuzingen, verschillende schaafwonden en een kleine zwelling te hebben opgelopen. Op het eerste zicht zijn er geen breuken. Onze medische staff zal hem nauw monitoren."

Update:



Good news. Caleb will start in the time trial on Friday ! https://t.co/l1dfhvtpYJ — Lotto Dstny (@lotto_dstny) June 15, 2023

Later kwam dan het verlossende bericht: "Caleb zal van start kunnen gaan in de tijdrit!" Er waren geen onderzoeken in een ziekenhuis nodig om hem groen licht te geven.