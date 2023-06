Nu is het ook echt officieel bevestigd: nieuwe clash tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert komt er weldra aan

Heerlijk toch wanneer Wout van Aert en Remco Evenepoel het tegen elkaar opnemen? Dat is een clash die je niet wil missen en zo eentje komt er binnenkort opnieuw aan.

Beide grote kanonnen zijn momenteel aan de slag in de Ronde van Zwitserland. In de wegritten komen ze niet meteen in mekaars vaarwater, het is vooral in het werk tegen de klok dat ze ook effectief concurrenten zijn. Het is ook in deze discipline dat de volgende grote afspraak op het programma staat.

Van zowel Evenepoel als Van Aert is geweten dat het BK tijdrijden voorzien is op het programma. Hun deelname in Herzele is nu ook officieel, want Belgian Cycling heeft de voorlopige startlijsten opgemaakt voor dat kampioenschap. U kan deze HIER rustig bekijken.

Provisional starting list! 🚴



Lotte Kopecky, Julie De Wilde, Remco Evenepoel and Wout van Aert are amongst the riders set to compete at the 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 in Herzele in ONE week! 🤩



👉 https://t.co/y7gJqUTNls pic.twitter.com/kW8RL301nw — Belgian Cycling (@BELCycling) June 15, 2023

Van Aert gaat in principe van start om 16u37, titelverdediger Evenepoel twee minuten later om 16u39. De heren elite rijden een BK van 41,8 kilometer. Het BK tijdrijden gaat op 22 juni door. Ook de Elite 2 en de dames elite, met Lotte Kopecky als topfavoriete, werken die dag hun tijdritkampioenschap af.