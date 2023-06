Patrick Lefevere treedt in de voetsporen van Tadej Pogacar: zoektocht naar stamceldonor voor 3-jarig meisje gaat verder

Patrick Lefevere toont zijn goed hart en verspreidt - net zoals Tadej Pogacar dat eerder deed - de actie 'Help Rachèle'. Het gaat om een 3-jarig meisje die een stamceldonor nodig heeft.

Het bericht over deze actie stond eerder dus al op de Instagrampagina van Tadej Pogacar en ook Patrick Lefevere heeft het gedeeld op zijn sociale media. "We zijn wereldwijd op zoek naar een stamceldonor voor dit 3-jarig meisje", klinkt het. "Het is de enige manier om haar leven te redden. Anders zal ze sterven."

Een boodschap die hard aankomt, maar voor Rachéle is het dus de realiteit. Zij is het dochtertje van Evi Landuyt uit Pittem. Rachèle heeft een zeldzame aandoening: beenmergfalen. Om dit te verhelpen, heeft ze dus een stamceldonor nodig.

Het is vooral aangewezen dat zo veel mogelijk mensen tussen de 18 en 40 jaar zich registreren als donor. U registreren kan via http://www.wmda.info/become-a-donor.