Evenepoel doet echt wel denken aan wat hij drie jaar geleden voor Jakobsen deed: "Enige wat we moeten onthouden"

Wat Remco Evenepoel vandaag voor Gino Mäder deed, doet denken aan wat hij voor Jakobsen deed in de Ronde van Polen van 2020. Het zijn twee zeges die Evenepoel realiseerde ter ere van iemand anders.

"Plan 1 was om Merlier en Van Lerberghe over de klim te krijgen. Die riepen me snel toe dat het te zwaar was voor hen. Ik had niet het gevoel dat ik mee wilde vechten, wetende dat de tijd opgenomen werd aan de voet van de klim. Ik voelde me gewoon goed en het is de beste manier om Gino te eren", aldus Evenepoel bij onder meer VTM.

"Ik wilde niet gaan voor een snipperfinale, dat is niet mijn ingesteldheid." Tijdens zijn onderneming moest hij niet terugdenken aan die zege ter ere van Jakobsen na diens crash, na de aankomst wél. "Het is precies copy-paste van die dag. Dit is wel veel erger. Fabio kan nog doen wat hij graag doet met zijn naasten. Voor Gino is het het gedaan."

🚴🇨🇭 | Een machtige solo om de overleden Gino Mäder te eren. Respect voor wereldkampioen Remco Evenepoel! 🙌 #tds2023



Hoewel niemand wakker ligt van het sportieve momenteel, is het ook op dat vlak een goed teken. " Ik denk dat ik ook bewezen heb dat ik ondanks een korte periode van voorbereiding er toch weer sta. Top kan het nog niet zijn, maar dat is allemaal bijzaak. Het enige wat we moeten onthouden, is dat deze overwinning voor Gino en zijn familie is."

Evenepoel kan zich nu dus op de afsluitende tijdrit richten. "Eens met het thuisfront bellen, is iets wat mij deugd zal doen. Ik zal in de tijdrit Skjelmose moeilijk uit de leiderstrui kunnen rijden, maar ik denk dat ik mistens tweede kan worden en misschien de rit kan winnen."