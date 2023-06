Intermarché-Wanty-Gobert neemt opvallend besluit en volgt ploeg van Gino Mäder en die van Fabian Cancellara

De koersorganisatie heeft beslist om de wedstrijd te laten doorgaan, maar het is duidelijk dat niet alle ploegen zich daar op mentaal vlak toe geroepen voelen. Bahrein Victorious, de ploeg van wijlen Gino Mäder, had al laten weten zich terug te trekken. Dat is ergens wel logisch en nadien verkondigde ook Tudor uit de koers te stappen.

Tudor, dat is de Zwitserse ploeg van Fabian Cancellara. Die zal zich dus ook wel sterk verbonden voelen met Mäder. Met Intermarché-Wanty-Circus verlaat een derde ploeg de wedstrijd. Na het tragische ongeluk van Mäder heeft de ploeg overleg gepleegd met renners en stafleden, met deze uitkomst tot gevolg.

Following the tragic accident of Gino Mäder, and after discussing with our riders and staff, team Intermarché-Circus-Wanty has decided to withdraw from #TourdeSuisse. Our priority is to respect our riders’ wellbeing.



All our thoughts go to Gino’s family, friends and teammates.