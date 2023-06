Patrick Lefevere had plan om zaken grondig te verbeteren en verwoordt de veiligheid in de koers op erg treffende manier

Patrick Lefevere ziet met lede ogen aan hoe de veiligheid in de koers nog altijd te wensen overlaat. Hij verwoordt het op toepasselijke wijze.

Dat doet Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad, waarin zijn gedachten uiteraard ook uitgaan naar de nabestaanden van Gino Mäder. Het thema veiligheid in de koers is prompt weer gespreksonderwerp nummer 1. Lefevere had met zijn collega Richard Plugge het plan om de veiligheid in handen te geven van een externe partij.

NIET SNEL GENOEG

De teamleiders van Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma dachten hierbij aan maatregelen als vangnetten, stootkussens, een safety car en dergelijke. De UCI en ASO hebben volgens Lefevere wel dingen opgepakt en verbeterd, maar het gaat niet snel genoeg, is zijn oordeel.

Patrick Lefevere komt dan ook met treffende samenvatting van de situatie: het wielrennen is momenteel het Formule 1 van twintig jaar geleden, zo stelt hij.