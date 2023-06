Scherpe analyses op komst, Bakelants heeft héél andere mening dan Evenepoel: "Wat dan met Milaan-Sanremo?"

De scherpe analyses kunnen beginnen. Jan Bakelants is alvast in tegenstelling tot Remco Evenepoel niet van mening dat de afdaling in de vijfde rit van de Ronde van Zwitserland te gevaarlijk was.

Wat had er moeten gebeuren en wat moet er nu gebeuren? Vanuit verschillende hoeken zullen vele analyses losgelaten worden. Voormalig wielrenner Jan Bakelants weet bij Sporza waar hij over spreekt. "De laatste keer dat ik de Ronde van Zwitserland reed, deden we dezelfde finale, in de regen. Ik denk niet dat die afdaling te gevaarlijk is."

Een volledig andere mening dan die van Remco Evenepoel, die ook wel het risico nemen van de renners in vraag stelde, maar ook kritisch was voor de aankomst beneden. Wellicht zal nu wel de stelling ingenomen worden om geen finish meer te leggen na een afdaling.

RISICO'S ALLEEN MAAR GROTER

"Daar valt veel tegenin te brengen", oppert Bakelants. "Want wat moeten we dan gaan doen met bijvoorbeeld Milaan-San Remo (waar de aankomst na de afdaling van Poggio ligt, red.)? Eigenlijk zien we heel weinig ongelukken, gezien alle obstakels op en langs de weg. Bij toegenomen snelheden worden de risico's alleen maar groter."

De aankomst na een afdaling was dus niet het onheil over zich afroepen? "Deze vraag kan je stellen als de koers onderweg niet lastig genoeg is geweest, maar nu lag de afdaling na een loodzware rit, waarbij het peloton uit elkaar was gereden en renners een voor een binnendruppelden. Je kan de organisatie geen nalatigheid aanwrijven."