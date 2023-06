Thibau Nys, die liever op de weg wint dan in cross, heeft al absolute droomkoers en speelt open kaart over rondeplannen

Wat Thibau Nys tot dusver op de weg heeft laten zien, is al heel erg knap. Nys, die onlangs liet vallen liever op de weg te winnen dan in de cross, blijft er rustig onder. Al zijn er wel specifieke dromen.

In de Baloise Belgium Tour gaf de zoon van Sven Nys een wisselende indruk. Zijn zeges op Noorse en Zwitserse bodem bewijzen sowieso zijn talent. En dat doet dromen van de grote koersen. "Meer dan de Ronde van Vlaanderen denk ik dat de Waalse Pijl mij in de toekomst moet liggen", zegt Thibau in Het Laatste Nieuws.

"De aankomst op de Muur van Hoei is echt op mijn lijf geschreven", haalt het jonge talent van Trek-Segafredo aan. Hij droomt dus van de Waalse Pijl? " In mijn stoutste dromen wel. Als ik die koers ooit kan winnen... Maar laat mij eerst rustig groeien."

Ik wil volgend jaar mijn eerste grote ronde rijden

Niets is groter dan de Tour de France. Op zijn minst hoopt Nys wel om eens een deelname aan de Tour op zijn cv te hebben staan. "Ik wil die ooit zeker rijden. Ik wil volgend jaar graag mijn eerste grote ronde rijden, de Vuelta bijvoorbeeld. Dat lijkt mij ideaal om betere renner te worden."