Thibau Nys heeft zo zijn redenen om zich zeker niet te spiegelen aan Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben het voorbeeld gegeven en ook Thibau Nys volgt nu datzelfde traject. Al wil laatstgenoemde zich niet aan die twee kampioenen spiegelen op de weg.

Thibau Nys kreeg de vraag of hij dat wél deed voorgeschoteld in een interview in HLN. "Neen. Dat is heel gevaarlijk." Dat vraagt een extra woordje uitleg. "Zij hebben mogelijkheden die slechts enkele mensen op de planeet hebben. Zij kunnen trainingen verteren die anderen niet kunnen."

"Als ik het zou aankunnen om elke dag zeven uur op de fiets te zitten en tussendoor nog zware blokken af te werken, zou ik dat ook doen, maar het lichaam moet dat aankunnen", blijft Thibau Nys realistisch over wat fysiek mogelijk is.

ANDER VERHAAL

Blijven crossen behoort ook tot zijn plannen. Net zoals dat Van der Poel en Van Aert dat steevast verklaarden, al zijn die ondertussen wel al meer wegrenner dan veldrijder. "Dat heeft ook te maken met hun capaciteiten. Als je monumenten en ritten in de Tour kan winnen, is dat een ander verhaal."

"Zij hebben ook al hun strepen in de cross verdiend, elk al drie keer of meer wereldkampioen op hun palmares. Ik moet en wil mij nog bewijzen in de cross", maakt de zoon van Sven Nys de vergelijking. "Ik heb daar nog een paar zaken af te vinken."