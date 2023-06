Mathieu van der Poel ziet stevig nadeel voor zichzelf op NK én doet zijn plannen uit de doeken voor de Tour

Mathieu van der Poel mag zich de eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour noemen. De Nederlander trekt zo met vertrouwen naar het NK en de Tourstart in Bilbao.

"Ik kwam naar hier om het eindklassement te winnen en dat is geluk. Het was wel leuk en een geslaagde week voor onze ploeg", zei de Nederlander. Philipsen won de eerste rit, Van der Poel vierde zaterdag in de koninginnenrit.

Fabio Jakobsen kloeg over een onveilige laatste kilometer, Van der Poel ging nog wat verder. "De laatste vijftien kilometer waren best wel hectisch. We kwamen er als ploeg gelukkig goed door."

"De sprint heb ik nog niet terug gezien, dus weet niet precies wat er gebeurde. Volgens mij verloor Jasper wat snelheid in die laatste bocht. Dat is jammer, maar voor de rest hebben we het goed gedaan."

NK en ritjes uitkiezen in de Tour

Voor het NK noemde Jakobsen Van der Poel al de favoriet. "Ik heb het parcours nog niet in detail bekeken. Het is wel altijd opboksen tegen andere ploegen met veel renners, die een overtal hebben", doelt Van der Poel op Jumbo-Visma.

Na het NK volgt de Tourstart in Bilbao. "De eerste dagen in het Baskenland zijn echt lastig. De vorm is echter goed en we hebben er hard voor gewerkt. Ik kan nu niet meer doen dan rusten en gezond blijven en dan zien we wel wat er gebeurt in de Tour."

Als het niet meteen lukt, wil Van der Poel zijn ritjes wel uitkiezen, al weet hij nog niet welke. "In week twee en drie zullen er normaal wel ritten zijn voor de vluchters, en daar kan ik ook mijn kans gaan. We gaan dat dag per dag bekijken."