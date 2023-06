Met Gino Mäder in gedachten is Fabio Jakobsen erg kritisch op parcours na ritzege: "Vragen om problemen"

Fabio Jakobsen heeft de laatste etappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Europese kampioen was wel kritisch over de laatste kilometer.

Fabio Jakobsen wees meteen naar de hemel toen hij als eerste over de streep kwam in de laatste etappe van de Baloise Belgium Tour. De Europese kampioen wilde de recent overleden Gino Mäder eren met deze zege. "Deze is voor Gino. We zullen hem allemaal missen. Het was voor niemand makkelijk de afgelopen dagen, maar vooral niet voor zijn familie en vrienden en iedereen die hem mist", zei Jakobsen als eerste. Kritisch over parcours "Wielrennen is echter ook ons werk. En dan gaan we vandaag op een bocht af, waar ik het niet helemaal mee eens ben. Een bocht op driehonderd meter van de finish is vragen om problemen." "Ik denk dat Philipsen daar bijna viel. Er kwamen ook veel jongens onderdoor. Ik denk dat er geen bochten moeten zijn in de laatste vijfhonderd meter, maar dat is iets voor de safe-commissie denk ik." "Vanaf nu is het gezond en heel blijven en dan 1 juli beginnen in Bilbao en dan drie weken door Frankrijk. Maar eerst nog het NK." Niets verrassend tipt Jakobsen daar Mathieu van der Poel als favoriet voor de Nederlandse driekleur.