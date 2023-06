Na verkeer op parcours en 'verwende kinderen'-uithaal nu excuses en ophouden van de koers: "Puinhoop, pure chaos"

Het is de 'koers van het jaar' in negatieve zin geworden. Verkeer op het parcours, een uithaal van de organisator van de rensters. Het hoorde er dit jaar allemaal bij in de Ronde van de Pyreneeën.

Marta Cavalli (foto) werd uitgeroepen tot eindwinnares van de Ronde van de Pyreneeën, omdat de laatste etappe geschrapt werd nadat de rensters in opstand kwamen vanwege het verkeer op het parcours. Koersdirecteur Pascal Boudron noemde de rensters hierop 'verwende kinderen met eisen die niet passen bij hun niveau'.

In een gesprek met Sporza klinkt nu andere taal. "Mijn uitspraken waren disproportioneel. Ik wil graag mijn excuses aanbieden bij alle rensters die ik gekwetst heb. Ik heb me verkeerd uitgedrukt op een moment dat ik ontgoocheld, gefrustreerd en tegelijk in colère was."

FRANSE WETGEVING

"Het was een puinhoop en het blijft de hele tijd door mijn hoofd spoken. De passage in Lourdes was heel slecht geregeld en dat was onze fout. Het was pure chaos", geeft Baudron nu toe. Maar ook zegt hij: "De rensters willen een parcours dat volledig is afgesloten. Maar dat is in Frankrijk onmogelijk", verwijst hij naar de wetgeving.

Van de wagen van de koersdirecteur tot de bezemwagen kan de weg geblokkeerd worden. Er kan dus niet verhinderd worden dat auto's op het parcours rijden, behalve bij de grote koersen. Baudron meent dat de Ronde van de Pyreneeën niet veiliger gemaakt kan worden dan ze nu was. "Onze koers zal verdwijnen", klinkt het besluit bijgevolg.