Remco Evenepoel komt nog eens terug op zijn kritiek over afdaling en blijft bij zijn standpunt

Remco Evenepoel eerde Gino Mäder zaterdag met de zege in de zesde etappe. De wereldkampioen kwam ook nog eens terug op zijn kritiek op de aankomst bergaf na de beklimming van de Albulapass.

Remco Evenepoel uitte donderdagavond, voor de dood van Gino Mäder, al zijn kritiek op de aankomst bergaf. Maar de wereldkampioen wees ook naar de renners, die zouden moeten nadenken over de risico's die ze bergaf nemen.

Volgens Evenepoel kent zowat het hele peloton de afdaling van de Albulapass, doordat er vaak op stage wordt in Livigno en die klim daar in de buurt ligt. En iedereen weet ook dat die afdaling snel is en er vaak ook rugwind staat.

"We weten dat we risico nemen. En nog veel meer omdat de finish op vierhonderd meter na de voet ligt. Wie het eerst beneden is, wint. Terwijl een aankomst boven heel mooi was geweest, omdat het daar heel mooi is", zei Evenepoel bij HLN.

"Nu is er iets gebeurd en gaat men zich afvragen of het nodig is om die risico’s nog te nemen. Het is aan ons renners om te proberen de UCI en de organisatoren op andere ideeën te brengen", stelde de wereldkampioen nog.