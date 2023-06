Thibau Nys is diep ontgoocheld na tweede plaats tegen Van der Poel en wijst naar ploegmaats

Geen nieuwe overwinning voor Thibau Nys. De jonge Nys won de sprint van de achtervolgende groep en was toch wat teleurgesteld achteraf.

Nadat Nys wat minder presteerde in de eerste drie etappes van de Baloise Belgium Tour stond hij er wel in de lastige etappe in Durbuy. Die rit had Nys vooraf aangekruist en deed het dus goed.

Nys reed in Durbuy overtuigend naar de tweede plaats door de rest van de achtervolgers te kloppen, maar was achteraf toch niet helemaal tevreden. "Ik durf te zeggen dat ik de benen had om te winnen", zei Nys bij Het Nieuwsblad.

Maar Nys geeft ook toe dat hij al heel wat inspanningen had geleverd op het moment dat Van der Poel wegreed op 36 kilometer van de meet. "Eerlijk, ik denk dat ik hem had kunnen volgen", stelde Nys nog.

Maar Nys wilde daarmee niet gezegd hebben dat hij Van der Poel ook effectief zou geklopt hebben. "Alleen vind ik dat we in de finale foute keuzes hebben gemaakt", wees Nys nog naar zijn ploegmaats.