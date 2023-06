Lotte Kopecky heeft zowaar eerste koers bij jongens junioren achter de rug en komt met heldere boodschap richting WK

Het was zondag eindelijk zover: de eerste wedstrijd van Lotte Kopecky bij de jongens junioren. Een opvallend initiatief van de beste wielrenster in ons land om in die categorie nog wat koersen mee te pikken.

Het komt allemaal door het wegvallen van de Lotto Belgium Tour op de kalender van het vrouwenwielrennen. Kopecky wil echt nog wel wat koersritme opdoen. En zo geschiedde het dat ze voorbije zondag afzakte naar Ten Ede, een gehucht van Wetteren, voor een kermiskoers.

Lotte Kopecky bekende aan de speaker wat het voor haar kon opleveren om deze wedstrijd te rijden. "Deze koers komt van pas in mijn voorbereiding op het WK in Glasgow", vertelde de SD Worx-renster. Niet enkel het nationale kampioenschap zit dus in haar hoofd, Kopecky kijkt verder dan haar neus lang is.

GEEN ZEGE VOOR KOPECKY

Winnen deed ze in Ten Ede niet. Finishen in het peloton was ook al goed. Ten slotte rijden de jonge mannelijke talenten ook al aan behoorlijke snelheden. De 16-jarige Kiany De Paepe reed naar de overwinning.