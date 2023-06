Lotte Kopecky klaar en duidelijk over kansen op Olympische Spelen samen met Shari Bossuyt

Lotte Kopecky heeft zich voor het eerst uitgesproken over de dopingzaak van Shari Bossuyt. Kopecky ziet een deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs dan ook niet goed in.

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt werden in 2022 wereldkampioen ploegkoers op de piste en werden zo een van de kandidaten voor een medaille op de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. Maar na de positieve test van Shari Bossuyt op letrozole metabolite valt dat wellicht allemaal in het water. "Op dit moment zie ik geen Spelen gebeuren in de ploegkoers met Shari. Al blijf ik daar altijd op hopen", zei Kopecky bij Sporza. Al hoopt Kopecky voor Bossuyt en zichzelf dat er snel duidelijkheid komt en ze snel weten waar ze aan toe zijn. En als Bossuyt vrijgepleit wordt of ze onschuldig verklaard wordt, dan wil Kopecky met Bossuyt nog altijd voor de ploegkoers gaan in Parijs. Vooroordelen Eén ding stoort Kopecky wel in de hele zaak rond Bossuyt. "Mensen hebben heel snel vooroordelen hebben over dit geval. Maar stel je eens in de plaats van Shari: ze is een jonge vrouw op wie heel veel afkomt nu. Ik vind het heel jammer dat bepaalde mensen op die manier reageren."

Lees ook... Lotte Kopecky heeft zowaar eerste koers bij jongens junioren achter de rug en komt met heldere boodschap richting WK