Sven Nys heeft er een heldere mening over of Van der Poel nu voordeel heeft op Van Aert na sterke passage in België

Na zijn sterke passage in België is Van der Poel klaar voor de Tour, denkt ook Sven Nys. En Van Aert, kampt die nu met een achterstand op zijn eeuwige rivaal?

"Hij is klaar voor de Ronde van Frankrijk en eventueel ook om Nederlands kampioen te worden", concludeert Sven Nys bij Sporza dat Van der Poel op schema ligt na zijn eindzege in de Baloise Belgium Tour. "Hij wilde deze rittenkoers gebruiken om extra koershardheid bij te kweken. En dat is gelukt."

Van der Poel was vaak in staat om in tegenstelling tot de concurrentie nog een extra inspanning te leveren. "In Scherpenheuvel, bijvoorbeeld: hij werd in het slot gegrepen na een lange aanval, maar deed daarna gewoon nog doodleuk de lead-out voor Philipsen. Dat is heel weinigen gegeven en typeert ook echt zijn karakter."

© photonews

Ze zullen het bij Alpecin-Deceuninck uiteraard graag zien gebeuren. "Het zit daar goed in de ploeg", looft Nys Van der Poel én zijn teamgenoten. "Hij is goed in vorm, maar ook de mensen rondom hem. Hij kan met een gerust gemoed naar Frankrijk afzakken."

Daar zullen wel enkele ritten aan bod komen die zowel VDP als WVA aangeduid hebben. "Of Van der Poel nu een voordeel heeft voor de Tour? Neen, dat zou ik niet durven te zeggen. Ook Van Aert zal klaar zijn en heeft een belangrijke periode achter de rug. Daarnaast zal ook het BK nog een ijkpunt zijn voor hem."