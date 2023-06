Thibau Nys voegt nog een facet toe aan brede waaier aan mogelijkheden: vader Sven is enorm verbaasd

De mogelijkheden voor de toekomst van Thibau Nys zien er stilaan wel héél goed uit. Vader Sven kijkt verbaasd en trots toe.

Thibau Nys begon matig aan de Baloise Belgium Tour, maar zette ook snel de remonte in, met twee knappe en dichte ereplaatsen in de laatste twee ritten. In Brussel mengde Nys junior zich ook in de groepssprint na een vlakke etappe. "Hij verbaast me iedere keer opnieuw", reageert zijn vader bij Sporza.

"Ik weet dat hij bergop wel een sprintje naar zich toe kan trekken, maar nu zien we dat hij zich ook durft te positioneren - met de juiste ploegmakkers rond zich heen - om de strijd aan te gaan met de snelsten ter wereld. Het biedt wel perspectief voor de toekomst. Niet enkel bergop dus, maar ook in die massasprints", aldus Sven Nys.

STUYVEN ALS LEAD-OUT

De gewezen veldritkampioen zag hoe Jasper Stuyven, toch de winnaar van een monument, voor zijn zoon de sprint aantrok. "Natuurlijk siert dit kampioenen als Stuyven, die dit voor hem willen doen. Dat toont vertrouwen in zijn kunnen, en vice versa: Thibau staat zo in het leven dat hij met plezier hetzelfde zou doen voor zijn ploegmakkers."

Het gaat in elk geval hard, die opmars van Thibau als wegrenner. "Het is sneller gegaan dan ik had gedacht. Ik wist zelfs niet of dit er ooit van zou komen. Maar hij heeft dit zelf afgedwongen. Door te presteren en zich op een bepaalde manier te presenteren binnen het team."