Toon Aerts meer dan een jaar na zijn positieve test: "Denk dat het nu wel duidelijk is"

Toon Aerts staat na zijn positieve test op letrozole metabolite meer dan jaar geleden nog altijd aan de kant. En hij pleit nog altijd onschuldig.

Aerts stelt nog altijd dat hij gewoon pech heeft gehad bij zijn positieve test. "Ik zal op de verkeerde plaats op het verkeerde moment geweest zijn. Het waren zo'n lage hoeveelheden dat als de controle die nu 's ochtends was, 's namiddags misschien niet meer positief was geweest", zegt hij bij Sportweekend.

Intussen werd ook Shari Bossuyt betrapt op hetzelfde middel, nadat ze gekoerst had in dezelfde regio als Aerts. "Ik denk dat het wel duidelijk is dat er ergens een foutje in het systeem zit. Als het zo moet zijn, dan is het maar zo. Alleen spijtig dat het dan mij moet overkomen."

Management onterecht geviseerd

Maar dat zowel Bossuyt als Aerts op hetzelfde product werden betrapt en ook nog eens hetzelfde management delen, zorgt bij sommige mensen toch voor argwaan. Maar Aerts vindt het spijtig dat zij nu geviseerd worden.

"Hoe hard mijn management mij de afgelopen jaren heeft bijgestaan en geholpen heeft. En als zij dan dat verwijt krijgen, dan kan ik dat moeilijk een plaats geven. En dat is eigenlijk niet fair", stelt Aerts nog.