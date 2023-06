📷 Uitzinnige Remco Evenepoel viert Belgische titel, maar blijft mysterieus over zijn plannen

Nu het BK erop zit begint voor Remco Evenepoel een nieuwe periode. Hij gaat het WK en eventueel de Vuelta voorbereiden.

Remco Evenepoel heeft er moeilijke periode opzitten. Nadat hij moest opgeven in de Giro, toch hét doel van het jaar, was hij 10 dagen echt ziek en kon hij nadien weer beginnen trainen voor de Ronde van Zwitserland.

Daar was hij bij momenten zichzelf, andere dan weer niet. Toch eindigde Evenepoel weer op het podium en werd derde in het eindklassement. Het BK was er ook één met twee gezichten. Eerst de schuiver en vierde plaats in het tijdrijden, op de weg pakte Evenepoel dan de titel.

Nog even op vakantie voor nieuwe hoogtestage

Komende zaterdag, op 1 juli verwent Evenepoel nog zijn fans met de R.EV Ride, daarna vertrekt hij naar Val di Fassa in de Dolomieten om San Sebastian, het WK en wellicht ook de Vuelta voor te bereiden.

"Maar eerst een paar dagen ertussenuit", zei Evenepoel bij Sporza. "Het is een beetje met veel ups en downs geweest de laatste twee maanden dus even ertussenuit kan geen kwaad. Naar waar? Dat ga ik niet zeggen", lachte Evenepoel nog. Wellicht om niet te veel gestoord te worden.

Zijn Belgische titel vierde Evenepoel even met zijn ploegmaats in Izegem. En het was er duidelijk plezant, Evenepoel liet zich even helemaal gaan.