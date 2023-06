Yves Lampaert waarschuwt Lotto-Dstny om talent Alec Segaert

Yves Lampaert zat samen met Wout van Aert in de ontsnapping in het Belgisch kampioenschap. Hij kon het niet afronden, zijn ploegmaat Remco Evenepoel wel.

Yves Lampaert zat mee in de ontsnapping van elf renners die ontstond tijdens de heuvelzone op het BK. Maar Lampaert had daar toch meer van verwacht.

"Ik had graag wat meer mannetjes mee gehad vooraan. Ik had verwacht dat de groep iets groter ging zijn. Ik had meer renners van Lotto en Intermarché verwacht en zeker ook meer Quick-Steppers", zei Lampaert bij Sporza.

Uiteindelijk ging Lampaert er nog alleen vandoor met Wout van Aert, maar die vlucht leek al vroeg ten dode opschreven. Uiteindelijk reed Remco Evenepoel nog weg vooraan met Alec Segaert, die Lampaert goed kent.

Alec Segaert

"Als je dit als neo-prof kunt tonen, is dat fenomenaal. Dat belooft voor de toekomst. En hij studeert nog voor burgerlijk ingenieur, waardoor hij nog examens had de laatste periode. Hij wint ook nog de proloog in de Baby Giro."

"We hebben zeker het laatste nog niet gezien en ik hoop dat ze er bij Lotto goed mee omspringen", zei Lampaert nog. Daarmee bedoelt hij dat hij niet te veel koersen moet rijden. "Hij moet top proberen te zijn op zijn 25."