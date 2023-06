Zand in de ogen of is er echt nog een probleem met zijn pols? Pogacar wil nog iets kwijt over polsblessure

Tadej Pogacar won afgelopen week twee keer op de Sloveense kampioenschappen. Maar over zijn pols is hij nog niet helemaal zeker.

Tadej Pogacar hervatte vorige week de competitie in zijn thuisland Slovenië op het nationaal kampioenschap tijdrijden en op de weg. Pogacar won overtuigend en lijkt klaar te zijn voor de strijd met Jonas Vingegaard in de Tour.

"Over mijn vorm mag ik niet klagen, maar we zullen zien hoe het gaat in de Tour. Het wordt een zwaar gevecht, maar ik start om te winnen", zei Pogacar. Maar over zijn pols is hij minder zeker.

Onzekerheid over pols

"Maandag onderga ik een laatste scan. Ik hoop dat hij nog goed verder geneest, want anders wordt het een heel zware maand juli. Mijn pols is nog niet volledig mobiel, bij bepaalde schokken ondervind ik er nog wat last van."

"Mijn lichaam moet een beetje compenseren, dus hij is zeker nog niet 100 procent in orde. Jonas (Vingegaard, nvdr.) start sowieso als de favoriet. Hij was heel dominant in de Dauphiné en ik ben zelf pas terug na een blessure", zei Pogacar nog.