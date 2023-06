Mathieu van der Poel over zijn rugproblemen: "Ik moet er veel tijd en energie insteken"

Mathieu van der Poel heeft de laatste jaren veel last aan zijn rug gehad. Ondertussen zijn de problemen meer onder controle.

Het is een vervelend iets, rugproblemen. Zeker ook bij een renner. Mathieu van der Poel had er tijdens zijn carrière al vaak last van. Vooral tijdens het mountainbiken en het veldrijden kloeg hij wel eens over zijn rug.

Maar van der Poel werkte ondertussen ook aan zijn rug om die te verstevigen. Hij werkt 2 keer per dag een sessie met versterkende oefeningen af. Die problemen lijken ook van de baan te zijn.

"Het is nu goed onder controle", vertelde van der Poel in de podcast Beyond The Athlete. "Ik moet er veel tijd en energie insteken, maar als ik zonder rugproblemen kan rijden, voelt dat niet als een verplichting aan. Nog steeds ga ik daarvoor minstens 2 keer per week naar de fitness."