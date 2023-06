Deze oud-wielrenner gelooft Wout van Aert wel degelijk en daar is een reden voor: "Vorig jaar hebben we dat gezien"

Iedereen weet wat Wout van Aert vooraf over de Tour verkondigd heeft, maar niet iedereen gelooft hem ook echt. Vooral dan als het gaat over de groene trui.

Wout van Aert, vorig jaar winnaar van de puntentrui, heeft al meermaals verklaard er dit jaar geen doel van te maken. Bobbie Traksel, zelf profrenner van 2001 tot 2014, is alvast een believer. "Ik kan me voorstellen dat Van Aert niet voor groen gaat, omdat hij niet zo diep wil gaan als vorig jaar", zegt de Nederlander bij Eurosport.

IN 2022 GEEN PUNCH NA DE TOUR

"Toen hebben we gezien dat hij na de Tour echt een stuk minder was en de punch mistte om wedstrijden te winnen, die hij normaal wel zou kunnen winnen. Dit jaar is het heel kort na de Tour de France het WK, waar Van Aert kansen heeft volgens mij", klinkt de logische redenering van Traksel.

Alles - of alleszins heel veel - op het WK dus. "Daarom kan het wel eens zijn dat zijn hoofddoel niet het groen is, maar de regenboogtrui."