In zelfde schuitje als Patrick Lefevere en nog lastiger dan INEOS om Evenepoel te strikken: "Maar hij zou zeker passen"

De tandem Patrick Lefevere-Remco Evenepoel heeft al tot veel successen geleid. Van INEOS is wel geweten dat het al geruime tijd nadrukkelijk belangstelling toont voor de wereldkampioen.

Over andere teams wordt zelden gesproken, terwijl die toch ook wel van een renner als Evenepoel moeten dromen? Zou hij bijvoorbeeld bij Jumbo-Visma passen? "Zeker. Hij is een geweldige renner, wij zijn natuurlijk geïnteresseerd, maar het veel rijkere Ineos is al met hem bezig", zegt Richard Plugge in de Vlaamse Wielrijder & Biker.

© photonews

"Dat maakt het voor ons lastig", maakt de directeur van de Nederlandse wielerformatie zich geen enkele illusie. "Bovendien heeft Remco nog een contract van twee jaar", volgt er ook een verwijzing naar de lopende overeenkomst tussen Evenepoel en Soudal Quick-Step. "Maar hij zou zeker passen."

Over één zaak kunnen zowel Lefevere als Plugge meespreken: ondanks dat ze aan het hoofd staan van een succesvol team, is het soms hard zoeken naar financiële middelen. "Ik heb ook niet de budgetten van Ineos-Grenadiers en UAE, die hebben onze centen x 2. In dat geval moet je het slimmer spelen, doordachter."