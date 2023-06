José De Cauwer zit zowaar zelf eens met veel vragen: "Wij hopen op Wout van Aert, denken aan Mathieu van der Poel"

Zelfs José De Cauwer is niet alleswetend. We gaan er van uit dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel de Tourstart gaan kleuren, maar voorts is het koffiedik kijken wat er in Bilbao te gebeuren staat.

Geen proloog of vlakke rit in lijn bij de Grand Départ van de Tour de France dit jaar. Wel meteen knallen in Bilbao, want de renners krijgen meteen hoogtemeters voorgeschoteld. "Een beetje atypisch", merkt José De Cauwer in De Tribune. "Dat is normaal nog geen etappe voor ronderenners om tijd te verliezen."

Vooral toch interessant om te zien wie een gooi naar de ritzege en de eerste gele trui kan doen. "Wie zijn dan de mannen om in het oog te houden? Wij hopen aan Wout van Aert, wij denken aan Julian Alaphilippe, aan Mathieu van der Poel, waarom niet aan een Pogacar zelf."

GEEN SPRINTERSFEEST

De naam van de man met twee Tourzeges op zijn palmares is zo meteen al gevallen. "De vraag is: zien we al of Pogacar goed genoeg is ten opzichte van een Vingegaard? Is er al iets te zien? Gaat een sprinter à la Philipsen overleven? Ik betwijfel het." Eén ding is zeker: veel vragen in aanloop naar de start van de Tour de France.