Jumbo-Visma schaart zich volop achter het verhaal van zijn Belgisch uithangbord: "Wout van Aert was er erg duidelijk in"

Aan wat Wout van Aert duidelijk heeft gemaakt, moet niemand twijfelen. Bij Jumbo-Visma komen ze met die boodschap naar buiten.

In de Vlaamse Wielrijder & Biker, het magazine van de Vlaamse wielrijdersbond, heeft Richard Plugge het over de groene ambities van Van Aert. Of beter: hoe die er dit jaar niet meteen zijn. "Wout zit op de fiets, hij was er erg duidelijk in", schaart de directeur van Jumbo-Visma zich achter onze landgenoot.

FRISSER IN PARIJS

De sportieve theorie hierachter is klaar en duidelijk. "We willen Wout frisser in Parijs dan vorig jaar, want achteraf rijdt hij naast het gewone WK ook opnieuw het WK tijdrijden." Wat moet de Tour dan wel brengen voor Van Aert? "Ritoverwinningen."

En wie weet valt er dan nog wel een appel uit de kast. "Zorgt dat voor groen, dan is dat leuk, maar het niet het doel van bij de start. Wout moet zich niet meer focussen op die trui, want dat vreet veel energie, maar wat komt, komt."