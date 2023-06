Van der Poel opvallend positief over thema veiligheid, maar ook scherp: "Als ik sommige renners stoten zie uithalen..."

Veiligheid is hét thema dat in de koers altijd wel voor beroering zorgt. Iemand als Mathieu van der Poel heeft wel recht van spreken om zijn mening naar voren te schuiven.

U zag al een aantal zaken passeren die Mathieu van der Poel verklaarde in Beyond The Athlete. In diezelfde podcast werd hem ook voorgeschoteld wat hij zou doen moest hij UCI-voorzitter zijn. "Het is zeker niet mijn ambitie om baas van de UCI te worden" lacht VDP. "Over veiligheid wordt veel gesproken, maar het begint bij de renners zelf."

GROTE BELANGEN

"Als ik sommige renners stoten zie uithalen, denk ik dat dat ook niet de manier is om het te doen", is Van der Poel scherp voor bepaalde collega's. "Het is onmogelijk om een parcours volledig veilig te krijgen. Het blijft een sport op openbare wegen. Je neemt altijd een risico. Het probleem is: de belangen zijn groot."

Van der Poel komt met een voorbeeld. "Als je in de Ronde van Vlaanderen bij de tweede Kwaremont niet bij eerste 15-20 zit als je niet de benen hebt om mee te gaan in de finale, kun je het vergeten. Zo'n 150 man weet dat en er is maar plaats voor 5 man om eerst op te draaien. Dan creëer je een probleem."

KOERS ZONDER RISICO UTOPIE

De Nederlander geeft de organisaties en instanties wel een pluim. "Ze zijn in mijn ogen goed bezig, maar ik denk gewoon dat het heel moeilijk is om een koers te organiseren. Ze zijn met andere hekken bezig, verkeerseilanden worden beter afgeschermd. Ik denk dat het sowieso een utopie is om een koers zonder risico te organiseren."