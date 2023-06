Wout van Aert spreekt klare taal over waar zijn grootste kans op winst ligt en wat hij het beste kan tijdens een Tour

Het is nog altijd het beste dat Wout van Aert zelf aan het woord komt, over waar zijn grootste kansen liggen en wat hij nu het beste kan. Dat gebeurt enkele dagen voor aanvang van de Tour.

Bij L'Équipe komt Van Aert terug op de laatste hoogtestage die hij heeft afgewerkt. "Op het trainingskamp heb ik het werk voor de sprint en voor de bergen gecombineerd. Daarbovenop heb ik geprobeerd om tijd te spenderen op de tijdritfiets. Maar ik denk dat mijn grootste kans op ritwinst in de sprints ligt."

Dat brengt herinneringen naar boven. "Net zoals vorig jaar, al zijn er ook veel kansen in de eerste week. De eerste ritten beloven echt gek te worden. Het belangrijkste is dat je kunt herstellen en elke dag op je best kunt zijn. Dat is veel moeilijker dan in een andere competitie."

LESSEN UIT EERSTE TOUR-DEELNAME

Van Aert is er wel een 'krak' in. "Tijdens mijn eerste Tour heb ik gesnapt dat je soms eens een rustigere dag moet hebben of moet accepteren dat je niet in de ontsnapping zit, om dan zo goed mogelijk te herstellen met het oog op een volgende poging de dag nadien. Ik heb ook gemerkt dat ik me kon aanpassen aan enorme inspanningen."

En dus ook dat hij minder last heeft dan anderen van vermoeidheid in de laatste week. Een enorme troef om dan te kunnen uitpakken. "Het is in de laatste ritten dat ik mijn beste prestaties neerzet, bijvoorbeeld in de bergen."