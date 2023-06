Wout van Aert trakteert 'nieuwe concurrent' Alec Segaert op hele mooie woorden: "Ik was toen al onder de indruk"

Na de BK-week was Wout van Aert één van de winnaars, maar Alec Segaert één van de grote ontdekkingen. De ene is een gevestigde waarde aan de top, de andere heeft een mooie toekomst voor zich.

Alec Segaert liet op de BK's twee tweede plaatsen noteren. In het werk tegen de klok was de jonge Kempenaar de enige die de schade op zijn streekgenoot enigszins kon beperken. Een prestatie die lof kreeg. "Ik vind dat ook heel knap", knikt Wout van Aert instemmend.

WOLLONGONG

"Ik heb hem vorig jaar bij de WK-selectie een heel klein beetje leren kennen in Wollongong", beschrijft Van Aert hun onderlinge contact. "Ik moet zeggen dat ik soms weinig tijd heb om de jeugdcategorieën te volgen, maar was toen toch al onder de indruk over hoe hij als eerstejaarsbelofte presteerde."

"Hij is sterk aan het doorgroeien. Hij is nu bij de profs al tweede geworden op het BK tijdrijden. Hij zal zeker een concurrent zijn voor de komende kampioenschappen", beseft de man die zelf in Herzele zijn derde nationale tijdrittitel pakte.