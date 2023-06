Zijn Roxanne maakt bekend hoe zij en Mathieu van der Poel nog tijd spendeerden voor de Tour alle aandacht opslorpt

Aangezien Mathieu van der Poel zijn beste Tour tot dusver wil rijden, zal dat alle aandacht opslorpen de komende weken. Wat quality time is dan welgekomen voor het zo ver is.

Met twee foto's op haar Instagram Stories laat Roxanne Bertels dat zij en Mathieu dinsdag nog langs zijn geweest in de Brabohoeve, een restaurant in Schilde in modern-chique interieur. Nog een gezellig etentje is de perfecte manier om het hoofd volledig vrij te maken, vooraleer Mathieu alles op de Tour moet zetten.

HOPEN OP VEILIGE TERUGKEER

"Een heerlijk diner", schrijft Roxanne bij de eerste afbeelding. "Wees voorzichtig, ik ga je missen, Mathieu van der Poel." Nog eens een teken dat het voor naasten en familie vooral belangrijk is dat alle renners veilig en gezond terugkeren van de koers.

Zoekt Van der Poel hiervoor ook de bescherming van hogere krachten? Op de tweede foto lijkt hij alvast door een 'holy bible' aan het bladeren, of zou het toch gewoon de menukaart van de Brabohoeve geweest zijn?