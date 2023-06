Hoe het WK een groot effect zal hebben op de koersstijl van Van Aert en Van der Poel en dat voor beiden gelijkaardig is

Niet enkel in eigen naam triomferen, maar ook voor hun land. Dat willen zowel Van Aert als Van der Poel later dit jaar doen op het WK. Het kan haast niet anders dan dat dit invloed heeft op hun Tour.

Beide kleppers staan er voor gekend om met straffe numero's voor de dag te komen. Dit jaar volgt na de Tour echter al snel het WK. Grote kans dat ze daarom tijdens die Tour veel zuiniger gaan koersen, is de teneur in de special van de podcast De Tribune.

Dat Van Aert geen hoofddoel maakt van de groene trui, moet in dit daglicht bekeken worden. Ook in de bergen gaat dat volgens José De Cauwer een andere manier van koersen teweegbrengen. "Ik zie Van Aert geen knecht spelen voor Vingegaard zoals vorig jaar", aldus de ex-bondscoach.

Ook van Mathieu van der Poel is de verwachting dat hij op een zeer resultaatgerichte wijze naar de Tour trekt. Zonder die extra laag die er anders vaak bovenop komt. "Ik verwacht in de Tour geen gekke dingen van Mathieu. De tijd dat hij zomaar met zijn krachten gooide, is voorbij. Hij gaat nu rijden om te scoren."