Mathieu van der Poel onthult zijn favoriete guilty pleasure: "Soms moet dat eens kunnen"

Mathieu van der Poel wordt straks wellicht een van de blikvangers in de Tour. Maar naast de koers kan Van der Poel zich ook amuseren.

Na zijn overwinning in Parijs-Roubaix trok Van der Poel met heel de ploeg van Alpecin-Deceuninck naar een feestzaal in Kuurne om er uitgebreid zijn geslaagde voorjaar te vieren. Maar bier kwam daar niet aan te pas.

"Ik lust geen bier dus dat drink ik sowieso niet. Alcohol komt ook niet veel voor. Maar als het voorkomt is het wel all the way. Ik vind het over het algemeen ook makkelijker om helemaal niet te drinken dan dat je één glas drinkt", zei hij bij de podcast Beyond The Athlete.

Liever frietjes

Van der Poel houdt het liever bij eten. In de Giro van vorig jaar onthulde Van der Poel dat hij graag een pizza Hawaï eet en ook de frituur bezoekt Van der Poel al eens graag.

"Ik zou het moeilijker vinden om mijn frietje te laten staan dan een glas alcohol. Tegenwoordig bestel ik graag de Bicky Burger, maar die heb ik pas net ontdekt. Soms moet dat kunnen", zei de Nederlander nog.