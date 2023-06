Waarom geen Remco Evenepoel in de Tour? Patrick Lefevere maakt het nog één keer heel duidelijk

De Tour gaat zaterdag van start in Bilbao. Zowat alle grote sterren uit het wielrennen zijn er maar één naam ontbreekt: Remco Evenepoel. Patrick Lefevere legt nog eens uit waarom.

Voor het seizoen was het klaar en duidelijk: Remco Evenepoel zou dit jaar de Giro rijden en de Tour pas in 2024. Maar toen Evenepoel op de eerste rustdag uit de Giro verdween kwam de Tour toch weer in beeld.

Maar niet bij Soudal Quick-Step en Patrick Lefevere zelf. Enkele dagen na de exit van Evenepoel uit de Giro sloot hij de deur van de Tour alweer. Evenepoel zou door een mindere voorbereiding als rittenkaper kunnen gaan, zonder druk voor een klassement.

Geen figurant

Maar volgens Evenepoel zelf gaat dat niet, omdat de druk vanuit België om wel een klassement te rijden te groot zou zijn. José De Cauwer vraagt het bij Het Nieuwsblad nog eens in persoon aan Lefevere: "Patrick, wil je mij nog eens uitleggen waarom hij niet mee doet?"

"Hij kan nooit als figurant gaan, José." Die wijst De Cauwer erop dat hij als ploegleider ook vaak een renner naar de Tour heeft gestuurd zonder goede voorbereiding en als het tegenviel kon die na tien dagen naar huis. "Met Remco zijn statuut en palmares kan je dat niet doen", benadrukt Lefevere.