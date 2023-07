Geen Tour-start, maar Remco Evenepoel verzamelt wel met fans (en Average Rob) en stelt gloednieuw project voor

Bij de Tour-start was Remco Evenepoel er niet bij, maar stilzitten doet hij ook niet. Voor zijn fans was 1 juli zeker ook een belangrijke dag.

Het was immers de dag van de R.EV Ride, een fietstocht waarbij zijn fans Remco Evenepoel kunnen vergezellen. Voor velen uiteraard een unieke gelegenheid. Ook qua afstand was er voor elke fietsliefhebber wat wils. Er werd een lus van 30 kilometer, 85 kilometer, 130 kilometer en eentje van 160 kilometer uitgetekend.

EERSTE EDITIE

Het was de allereerste editie van de R. EV Ride en er kwam ook bekend volk op af. Zoals YouTuber Average Rob, die onlangs zelf nog een Ironman tot een goed einde bracht. De sfeer zat alleszins goed: Evenepoel en Average Rob waren met mekaar aan het dollen.

Rond 17u stelde de wielerkampioen in kwestie dan de Remco Evenepoel Brussels Cycling Academy voor in Schepdaal, een gloednieuw sociaal project dat hij zelf bedacht heeft. Met deze fietsacademie wil Evenepoel jongeren stimuleren om te fietsen, in samenwerking met Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.