Sven Nys merkt een standhoudende Wout van Aert op maar er is echt ook wel sprake van een grote verrassing

Voor Sven Nys is de Tour begonnen met een grote verrassing. Een standhoudende Wout van Aert, daar had koersminnend België op gerekend en zeker op gehoopt. Van andere klassieke renners - tenzij Pogacar ook in die categorie zit - vooraan was geen sprake.

Vele kenners hadden zich niet verwacht aan het scenario dat zich voltrok in de straten van Bilbao. "We moeten eerlijk zijn. De rit is niet gelopen zoals we hadden verwacht", bekent Sven Nys in de podcast Sporza Tour. "Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard hebben de finale geopend, Van Aert kon nog wel stand houden." De verrassing voor Nys was de lijst aan ronkende namen die moesten passen. "Van der Poel, Alaphilippe en Pidcock kwamen er niet aan te pas. Ik had hen toch ook op het voorplan verwacht. Pogacar, Vingegaard en Lafay waren de beste op de beklimming, maar houden dan toch de benen stil." Vingegaard wou niet overnemen omdat Van Aert niet ver zat Daarbij speelden de ploegbelangen. "Vingegaard wou niet overnemen, mede omdat Van Aert niet ver zat en voor ritwinst kon gaan." Vervolgens was het aan Adam en Simon Yates. "Op dat moment van relatieve stilte grijpen beide broers hun kans. In de afdaling begrijpen de twee elkaar natuurlijk meteen." Een poging van de geel-zwarte brigade om de kloof nog te dichten, draaide op niets uit. "Jumbo-Visma gaat nog snel achtervolgen, maar ze krijgen het gat gewoon niet dicht. De twee broers waren gewoon te sterk vandaag."