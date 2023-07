Marc Sergeant kan er niet om heen en verklaart waarom nochtans gretige Wout van Aert niet in de goede vlucht zat

De scherpe ogen van Marc Sergeant zijn volop op de Tour gericht. Daar slaagde Wout van Aert er donderdag ondanks verwoede pogingen niet in om in de beslissende ontsnapping te zitten.

In Het Nieuwsblad doet Marc Sergeant na elke Tourrit zijn analyse uit de doeken. De voormalige sportdirecteur van Lotto staat stil bij hoe het voor Van Aert gelopen is. Hij haalt meteen de talloze keren aan waarbij Van Aert probeerde weg te geraken.

SLACHTOFFER VAN REPUTATIE

Het aantal pogingen was haast niet bij te houden, moet Sergeant erkennen. Zo gretig was Van Aert, zo woekerde hij met zijn krachten. Helaas: het was een maat voor niets. Volgens Sergeant werd Van Aert zo het slachtoffer van zijn eigen reputatie.

Door zijn prestaties in het verleden weet iedereen in het peloton ondertussen wel dat Van Aert ook in een zware rit lang kan meegaan en het kan afmaken. De concurrentie is er dan ook niet happig op om hem in zo'n rit die hem ligt met hem op pad te gaan.