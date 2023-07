De doodsbedreigingen hebben er enorm hard ingehakt: "Ik trok me dat misschien te veel aan"

Doosbedreigingen krijgen gewoon omdat je job uitvoert, het zou niet mogen. Logisch dat dat er hard ingehakt heeft bij Jasper Philipsen.

Als snelste sprinter uit het peloton knalde Jasper Philipsen in de Tour naar vier ritzeges, maar zijn sprintstijl stond niet iedereen aan. Philipsen ontving online dan ook veel kwade reacties, er waren zelfs doodsbedreigingen bij. "Het was soms erg. Ik trok me dat wel aan. Misschien te veel", bekent de groene man bij Belga.

GROTE PLAATJE

Ook zijn vriendin Melanie had al te kennen gegeven dat het best wel hard was aangekomen. "Je gaat dan die negatieve dingen onthouden, de positieve zet je op kant." Als hij naar het grote plaatje kijkt, kan Philipsen natuurlijk enkel wel heel positief zijn over zijn Tour de France. "Ik ben trots op wat ik heb kunnen verwezenlijken."

Wat zijn nu dan nog de plannen? "Ik rijd nog alle criteriums in België en daarna leg ik de focus op het WK. Ik ga de benen op spanning houden om ook in Glasgow nog iets te laten zien."