Evenepoel en Van Aert blijven 2 en 3 achter onaantastbare leider, ferme verbetering voor andere Belg op ranking

Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn het nu al even gewend om op 2 en 3 te staan op de ranking die de UCI vrijgeeft. Die is vandaag ook opnieuw aangepast.

Remco Evenepoel en Wout van Aert blijven respectievelijk de tweede en derde positie bekleden op de UCI-rangschikking. Gezien zijn niet-deelname aan de Tour kon Evenepoel ook geen winst boeken en ook Van Aert zet geen stapje hoger op het virtuele podium. Evenepoel heeft 5440,21 punten, Van Aert 4887.

Dat zijn er nog altijd heel wat minder dan de leider en dat is nog altijd Tadej Pogacar. De Sloveen had na zijn geweldig voorjaar al een comfortabele voorsprong en deed dit jaar in de Tour even goed dan vorig jaar. Pogacar heeft 7372,86 punten.

PHILIPSEN DUIKT TOP 5 IN

Zijn rivaal Jonas Vingegaard heeft dan wel opnieuw de Tour gewonnen, maar moet genoegen nemen met een vierde stek op de UCI-ranking. Jasper Philipsen rondt met 4013 punten de top 5 af. De winnaar van de groene trui doet goed zaken en gaat hij 3 plaatsen vooruit. Mathieu van der Poel zakt dan weer van plek 6 naar 9.