Mathieu van der Poel maakt heel erg duidelijk zijn punt: "Ik heb andere katten te geselen"

Een duidelijke Mathieu van der Poel. Na zijn zege in het Na-Tourcriterium in Aalst kwam er wat bier aan te pas, maar daar zal hij zuinig mee zijn omgesprongen. Dat deed Van der Poel in Frankrijk immers ook.

Mathieu van der Poel heeft zich bij Belga uitgelaten over de festiviteiten na afloop van de Tour. "Na de ceremonie op de Champs-Elysées hebben we met de ploeg nog iets gegeten. Een deel van het team is daarna nog het nachtleven van Parijs ingetrokken, maar ikzelf niet."

IN PARIJS MAAR MET HOOFD IN GLASGOW

Met de vier ritzeges en de groene trui van Jasper Philipsen had Alpecin-Deceuninck heel wat te vieren. Toch was dat dus niet aan Van der Poel besteed. "Ik heb snel mijn bed opgezocht. Ik heb andere katten te geselen binnenkort", verwijst de Nederlander naar het WK wielrennen in Glasgow.

Tot dat eraan komt, is het energie sparen waar dat mogelijk is. "Het is nog slechts twee weken tot het WK. Ik wil me niet nodeloos vermoeien."