Straf! Patrick Lefevere kreeg opzienbarend nieuws zowaar persoonlijk te horen: "Zijn gezichtsuitdrukking was priceless"

Patrick Evenepoel en de entourage van Remco Evenepoel hebben straf nieuws te horen gekregen. U mag er ook een ander adjectief op plakken, maar in elk geval is het zo dat ze tegen een tweevoudig Tourwinnaar aan de bak moeten.

Jonas Vingegaard verklapte een paar dagen geleden dat hij mee gaat doen aan de Vuelta en dus misschien wel de grootste belager van Remco Evenepoel wordt. Mogelijk was Patrick Lefevere op dat moment er al van op de hoogte dat zijn poulain er een ferme concurrent bij kreeg.

Weinigen hadden immers verwacht dat Vingegaard de Vuelta er nog bij zou doen. De Deen werd dinsdag in de Efteling gehuldigd voor zijn tweede Tourzege. Richard Plugge deed daar ook zijn zegje. Wielerflits en Het Nieuwsblad melden hoe hij het daar had over het moment dat hij Lefevere inlichtte over de Vuelta-plannen van Jumbo-Visma.

© photonews

In een persoonlijk gesprek tussen de twee grote bazen van Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma zou Lefevere aan Plugge gevraagd hebben of de Nederlandse formatie enkel met Roglic naar de Vuelta ging. Waarna de Nederlander antwoordde dat ook Vingegaard meedeed. "Zijn gezichtsuitdrukking was priceless", zei Plugge over Lefevere.