De rollen van de Champs-Elysées omgedraaid: Jasper Philipsen nu wel aan het feest in na-Tourcriterium

Jasper Philipsen heeft het na-Tourcriterium in Roeselare gewonnen. In de spurt klopte hij Jordi Meeus die hem op de Champs-Elysées nog geklopt had.

Een dag na het criterium van Aalst was er het 13e na-Tourcriterium van Roeselare. Onder meer Jasper Philipsen, Jordi Meeus, Michal Kwiatkowski, Yves Lampaert en Tiesj Benoot stonden aan de start. De wedstrijd eindigde op een spurt met 5. Groene trui regelde die spurt en pakte zo de zege. Meeus eindigde 2e. Op de Champs-Elysées waren de rollen nog omgedraaid. Kwiatkowski vervolledigde het podium. Lampaert en Benoot eindigden respectievelijk op plaatsen 4 en 5. Ook was er nog aandacht voor voormalig Belgisch kampioen Jens Debusschere. Hij werd 6e in Roeselare, maar het was meteen ook zijn laatste wedstrijd. Na de wedstrijd hing hij zijn fiets aan de haak.