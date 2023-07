'Tadej Pogacar past zijn programma na de Tour aan en past zo voor nieuwe wedstrijd'

Enkele dagen eerder werd het allereerste EK klimtijdrijden op 30 juli aangekondigd. Vanuit Airola gaat het naar de top van de St. Gothardpass. De tijdrit is 13 km lang en gaat aan zo'n 7% omhoog.

Bij de aankondiging stonden ook 2 wielerkampioenen vermeld. Tadej Pogacar en Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer werden als blikvangers aangekondigd.

Maar enkele dagen later spreekt La Gazzetta dello Sport dat al tegen. Volgens de Italiaanse krant zou Pogacar toch niet deelnemen.

Info @Gazzetta_it - Source close to the rider told us that - except changes of last hour - @TamauPogi is not going to compete in Championnats d'Europe des Grimpeurs on Sun, 30/7, in Switzerland @TeamEmiratesUAE @ammattipyoraily